Михаил МУДРИК: «Де Дзерби внес много разных идей»

Украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о подготовке к сезону в Австрии, доверии тренерского штаба и желании приносить пользу команде.

– Сбор прошел отлично! Очень многому научились. Тренер внес много разных идей – мы не можем выучить их полностью за три недели, но учим. И уже проделали хорошую работу.

– Что нового внес тренерский штаб?

– Построение игры, перемещение на поле. Много нового.

– В последнем спарринге с «Шальке» не удалось выиграть. Насколько это было важно?

– В первую очередь важна наша игра, фундамент, который был заложен, чтобы мы его развивали и продолжали выполнять указания тренера. Конечно, хотели победить. Ничья для «Шахтера», я считаю, не положительный результат, но мы будем с каждым днем и неделей набирать все большие обороты.

– Роберто Де Дзерби не раз в интервью говорил, что очень рассчитывает на тебя, что ты импонируешь как футболист и что в тебе большой потенциал. Чувствуешь доверие тренерского штаба?

– Да, чувствую. И считаю, что доверие нужно каждый день на каждой тренировке оправдывать. Большое желание работать с этим тренерским штабом. Хочу приносить как можно больше пользы команде.

– За 18 дней у вас был только один выходной, а почти ежедневно тренировались дважды. Какое твое физическое состояние? Чувствуется ли усталость?

– Чувствуется. Все должны понимать, что это сборы – на них должно быть тяжело. Если бы на них было легко, значит, мы что-то делали бы неправильно. Все это нормально. Усталость ощущается у всех, но так и должно быть, чтобы подготовиться к сезону хорошо.