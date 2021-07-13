Михаил МУДРИК: «Де Дзерби внес много разных идей»

Украинский хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 13.07.2021 10:22
  • 630 просмотров
  • 3 комментария
Михаил МУДРИК: «Де Дзерби внес много разных идей»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о подготовке к сезону в Австрии, доверии тренерского штаба и желании приносить пользу команде.

– Сбор прошел отлично! Очень многому научились. Тренер внес много разных идей – мы не можем выучить их полностью за три недели, но учим. И уже проделали хорошую работу.

– Что нового внес тренерский штаб?
– Построение игры, перемещение на поле. Много нового.

– В последнем спарринге с «Шальке» не удалось выиграть. Насколько это было важно?
– В первую очередь важна наша игра, фундамент, который был заложен, чтобы мы его развивали и продолжали выполнять указания тренера. Конечно, хотели победить. Ничья для «Шахтера», я считаю, не положительный результат, но мы будем с каждым днем и неделей набирать все большие обороты.

– Роберто Де Дзерби не раз в интервью говорил, что очень рассчитывает на тебя, что ты импонируешь как футболист и что в тебе большой потенциал. Чувствуешь доверие тренерского штаба?
– Да, чувствую. И считаю, что доверие нужно каждый день на каждой тренировке оправдывать. Большое желание работать с этим тренерским штабом. Хочу приносить как можно больше пользы команде.

– За 18 дней у вас был только один выходной, а почти ежедневно тренировались дважды. Какое твое физическое состояние? Чувствуется ли усталость?
– Чувствуется. Все должны понимать, что это сборы – на них должно быть тяжело. Если бы на них было легко, значит, мы что-то делали бы неправильно. Все это нормально. Усталость ощущается у всех, но так и должно быть, чтобы подготовиться к сезону хорошо.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 13.07.2021 10:50
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 13.07.2021 10:37
    Интересно де дзерби смотрел трендец
    а шо там?!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 10:37
    0
    Интересно де дзерби смотрел трендец
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 13.07.2021 10:32
    0
    Немає сенсу з цього всього, все одно грати з минаями... Перед цим сезоном взагалі немає бажання дивитися чемпіонат (
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 13.07.2021 10:50
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 13.07.2021 10:37
    Интересно де дзерби смотрел трендец
    а шо там?!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 13.07.2021 10:37
    0
    Интересно де дзерби смотрел трендец
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 13.07.2021 10:32
    0
    Немає сенсу з цього всього, все одно грати з минаями... Перед цим сезоном взагалі немає бажання дивитися чемпіонат (
    Ссылка
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