Виктория подписала воспитанника Шахтера

Вадим Шаврин продолжит карьеру в клубе из Второй лиги

  • 13.07.2021 10:14
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Виктория подписала воспитанника Шахтера
© ФК Авангард Краматорск. Вадим Шаврин

33-летний украинский нападающий Вадим Шаврин поставил подпись под контрактом с «Викторией» из Николаевки. Для этой команды предстоящий сезон станет первым на профессиональном уровне.

Шаврин — воспитанник «Шахтера» и в июне 2007 года провел один матч за главную команду «горняков». После нескольких сезонов в «Шахтере-3» он играл за алчевскую «Сталь», «Олимпик», «Волынь», «Зирку», «Полтаву», «Гелиос», «Николаев», краматорский «Авангард» и «Полесье».

Минувший сезон уроженец Макеевки провел в составе «Сум». В составе этой команды с 22 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди аматоров.

«Виктория» за последние три года трижды доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды (в 2019 и 2021 годах) становилась вице-чемпионом страны среди любителей, один раз (в 2020 году) была чемпионом.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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