Осталось пройти медосмотр: Санчо вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед

Сегодня, 13 июля, вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо пройдет медобследование перед своим трансфером в «Манчестер Юнайтед».

Санчо прибудет на базу английского клуба в Каррингтоне, чтобы окончательно согласовать все условия своего перехода, а позже отправиться в отпуск.

В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов. Переход 21-летнего вингера обойдется манкунианцам в 85 млн евро.