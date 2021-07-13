Осталось пройти медосмотр: Санчо вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед

Сегодня, 13 июля, вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо пройдет медобследование перед своим трансфером в «Манчестер Юнайтед».
Санчо прибудет на базу английского клуба в Каррингтоне, чтобы окончательно согласовать все условия своего перехода, а позже отправиться в отпуск.
В минувшем сезоне Джейдон забил 16 голов и сделал 20 ассистов. Переход 21-летнего вингера обойдется манкунианцам в 85 млн евро.
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Источник — Daily Mail
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