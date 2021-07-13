ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал защитника ПСЖ

Защитник французского ПСЖ и молодежной сборной Нидерландов Митчел Баккер продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
Контракт 21-летнего Баккера с леверкузенским «Байером» рассчитан до лета 2025 года.
В прошлом сезоне Баккер сыграл 40 матчей во всех соревнованиях и отметился 2 результативными передачами.
Напомним, ранее «Байер» представил нового главного тренера.
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Источник — ФК Байер
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