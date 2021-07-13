Три победы. Украинцы уверенно стартуют на клубном Евро по пляжному футболу

«Артур Мьюзик» уничтожил грузинский «Телави» со счетом 17:1

  • 13.07.2021 05:16
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Три победы. Украинцы уверенно стартуют на клубном Евро по пляжному футболу
© beachsoccer.org.ua

Украинские команды удачно стартовали на клубном чемпионате Европы по пляжному футболу Euro Winners Cup 2021 в португальском Назаре.

В понедельник, 12 июля «Артур Мьюзик» разгромил грузинский «Телави» 17:1, «Сервит» одолел чемпиона Дании «Копенгаген» 6:5.

Футболисты бердянской «Молнии» разгромили португальский клуб «Caxinas» - 4:0.

В чемпионате Европы среди женщин принимают две украинские команды. Киевская «Domino’s Pizza» уступила испанской команде «Playas de San Javier» (2:4) матч другой команды «Мрия 2006» и «Caldas Rainha» отменен.

Результаты:
Euro Winners Cup 2021. Мужчины
«Артур Мьюзик» - «Телафи» - 17:1
«Сервит» - «Копенгаген» - 6:5
«Молния» - «Caxinas» - 4:0

Euro Winners Cup 2021. Женщины 
«Domino’s Pizza» - «Playas de San Javier» - 2:4

Расписание:
Мужчины. 13 июля
«Молния» - «Марсель» (Франция)
«Артур Мьюзик» - «Buarcos 2017» (Португалия)
«Брага» (Португалия) - «Сервит»
Женщины. 13 июля
«Звезда» (Россия) - «Domino’s Pizza» 

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Источник — Sport.ua

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