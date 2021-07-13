Динамо и Вильярреал проведут контрольный матч

Киевское «Динамо» узнало еще одного соперника в рамках подготовки к новому сезону.

Украинский клуб проведет товарищеский матч с «Вильярреалом». Спарринг состоится 26 июля в Австрии.

Напомним, что в данный момент «Динамо» находится на сборах в Швейцарии. Стартуют в сезоне киевляне 31 июля со второго тура УПЛ (против «Вереса»). Первый тур «Динамо» пропускает, поэтому в клубе решили продлить сборы.

Ранее киевляне сыграли вничью с «Серветтом» (1:1), а также запланировали еще три встречи — со «Сьоном» (14 июля, 20:00 по Киеву), «Ниццей» (17 июля, 21:00) и «Атлетиком Бильбао» (20 июля, 16:00).