Дебютант Второй лиги усилился игроками Шахтера и Львова

Клуб из Харьковской области «Волчанск» подписал двоих фланговых защитников.
Дебютант Второй лиги усилился 19-летним Даниэлем Эгбуджуо из молодежки «Шахтера» и экс–игроком «Львова» Максимом Химчаком.
21-летний защитник сыграл всего 1 матч в УПЛ.
Главным тренером «Волчанска» является Андрей Березовчук.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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