Ассистент Луческу похвалил Шкурина за его дебютную игру в Динамо

Ассистент главного тренера Эмиль Карас высказался о работе «Динамо» на втором тренировочном сборе, прокомментировал ничью со «Серветтом» (1:1) и дебют Ильи Шкурина.

«Физическое состояние игроков? Это не магазин, чтобы взвешивать и определить точную меру подготовки. Ребята хорошо тренируются, работают под нагрузкой, это нормально для периода сборов. Ждем наших сборников после отдыха и в полном составе приступим к подготовке к последним контрольным играм и началу чемпионата.

«Серветт» - лучший соперник из тех с кем мы играли, очень агрессивный, организованный, нам было сложно играть против них. Мы много ошибались, поскольку соперник заставлял нас это делать. В каждом матче мы играем в разных сочетаниях, ребята не так хорошо знают друг друга, свои возможности. В первом тайме у нас были проблемы – мы не могли качественно выйти из обороны, частили длинными передачами, которые соперник перехватывал и начинал свои атаки. Было хорошее движение, чисто физически мы выдержали первый тайм, но в качестве соперник нас переигрывал.

Во втором тайме ситуация поменялась, мы стали играть более спокойно, лучше контролировали мяч, в конце игры забили гол и могли отличиться еще. Словом, сыграли получше, но опять соперник заставлял ошибаться. Играли бы с другой командой, контролировать мяч получалось бы лучше. Повторюсь, «Серветт» - хорошая команда, игра с ними была полезной для нас.

Шкурин? Футболист, который забивает мяч, всегда остается в памяти, он всегда важен, поскольку находился в штрафной площади и замкнул ту передачу. Нападающий выходит на поле ради того, чтобы забить. И атака была очень хорошей, и Леднев сделал хорошую передачу на Тымчика, тот хорошо подал. Словом, получилась хорошая комбинация, которая завершилась голом», - сказал Карас.