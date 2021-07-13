Динамо собирается купить 22-летнего форварда из Венесуэлы

Киевляне намерены усилить атаку

  • 13.07.2021 01:46
  • 237 просмотров
  • 4 комментария
Динамо собирается купить 22-летнего форварда из Венесуэлы
© federacionvenezolanadefutbol.org

«Динамо» намерено усилить свой состав 22-летним венесуэльского нападающим Эриком Рамиресом.

Футболист играет за словацкий клуб «ДАК 1904» (Дунайская Стреда).

Как сообщает источник, «Динамо» готово заплатить за Рамиреса 1,5 млн евро. В то же время ДАК намерен получить 3 миллиона.

В сезоне 2020/21 Рамирес сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых.

Читайте также: Источник: Луческу не хочет видеть Кулача в «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 13.07.2021 02:22
    -1
    bullyUA, 13.07.2021 02:16
    Что-то Рамирес не тянет до уровня Ваната. В этом сезоне Ванат установил рекорд результативности забив за U21 26 голов и за U19 8 голов.
    Но конкуренцию чувствовать надо. Кулача скорее всего отдадут в аренду, а Беседин долго будет восстанавливаться.
    U21 это не тот совсем уровень. Вон Украины молодёжка выиграла чемпионат мира. А когда попытались во взрослый футбол поиграть то все обкакались и уже некоторые подумывают о том чтобы вешать бутсы на гвоздь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 13.07.2021 02:16
    -1
    Что-то Рамирес не тянет до уровня Ваната. В этом сезоне Ванат установил рекорд результативности забив за U21 26 голов и за U19 8 голов.
    Но конкуренцию чувствовать надо. Кулача скорее всего отдадут в аренду, а Беседин долго будет восстанавливаться.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 13.07.2021 02:16
    0
    New Zealander, 13.07.2021 02:02
    Як повідомляє джерело, «Динамо» готове заплатити за Раміреса 1,5 млн євро. Мда уж. У Динамо совсем плохи дела
    Я тоже не пойму в чем проблема с финансами. В прошлом году получили мешок денег от УЕФА за участие в ЛЧ и в этом сезоне гарантировано получат. Продали бы Супрягу хоть бы за 7 млн вот тебе уже и неплохой бюджет на усиление. Но по ходу суркис все бабки спустил в казино, так шо ждать громких(или даже средних) трансферов не приходится
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 13.07.2021 02:02
    0
    Як повідомляє джерело, «Динамо» готове заплатити за Раміреса 1,5 млн євро. Мда уж. У Динамо совсем плохи дела
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 13.07.2021 02:16
    0
    New Zealander, 13.07.2021 02:02
    Як повідомляє джерело, «Динамо» готове заплатити за Раміреса 1,5 млн євро. Мда уж. У Динамо совсем плохи дела
    Я тоже не пойму в чем проблема с финансами. В прошлом году получили мешок денег от УЕФА за участие в ЛЧ и в этом сезоне гарантировано получат. Продали бы Супрягу хоть бы за 7 млн вот тебе уже и неплохой бюджет на усиление. Но по ходу суркис все бабки спустил в казино, так шо ждать громких(или даже средних) трансферов не приходится
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 13.07.2021 02:02
    0
    Як повідомляє джерело, «Динамо» готове заплатити за Раміреса 1,5 млн євро. Мда уж. У Динамо совсем плохи дела
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности