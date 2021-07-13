Динамо собирается купить 22-летнего форварда из Венесуэлы

«Динамо» намерено усилить свой состав 22-летним венесуэльского нападающим Эриком Рамиресом.
Футболист играет за словацкий клуб «ДАК 1904» (Дунайская Стреда).
Как сообщает источник, «Динамо» готово заплатить за Рамиреса 1,5 млн евро. В то же время ДАК намерен получить 3 миллиона.
В сезоне 2020/21 Рамирес сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, забил 17 голов и сделал 8 голевых.
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Источник — ТаТоТаке
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Но конкуренцию чувствовать надо. Кулача скорее всего отдадут в аренду, а Беседин долго будет восстанавливаться.
Но конкуренцию чувствовать надо. Кулача скорее всего отдадут в аренду, а Беседин долго будет восстанавливаться.
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