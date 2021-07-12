Валюр – Динамо Загреб. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Валюр» – «Динамо» Загреб:

«В первом матче на «Максимире» «Динамо» к 72-й минуте вел в счете 3:0 благодаря дублю Адеми и точному удару Майера с пенальти. Но исландцы отыграли два гола на 88-й и 90-й минутах. Забитые мячи в свой актив записали Сигурдссон и Адольфссон. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хорватской команды.

Играют действующие чемпионы Хорватии и Исландии. «Динамо» является 22-кратным чемпионом Хорватии, и это рекорд (команда из Загреба завоевала четыре предыдущих трофея Первой Хорватской Лиги). «Валюр» в 2020-м году завоевал свой 23-й титул чемпиона Исландии. В прошлом сезоне «Динамо» Загреб дошел до четвертьфинала Лиги Европы, по ходу турнира победив «Тоттенхэм». В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА хорватская команда идет на 33-м месте. «Валюр» расположился на 261-й позиции.

В первом поединке «Динамо» Загреб сам себе создал проблемы. Ведя в счете 3:0, футболисты хорватской команды расслабились в конце и пропустили два мяча. И, скажем так, это неспокойный результат для «Динамо». Но, я думаю, качество игроков и команды из Загреба намного выше, чем у «Валюра». Думаю, «Динамо» Загреб на выезде одержит уверенную победу и пройдет дальше в квалификации Лиги чемпионов», – сказал Бартулович.

Матч «Валюр» – «Динамо» Загреб состоится 13 июля. Начало встречи – в 23:00.