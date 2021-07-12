Приштина – Ференцварош. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на игру квалификации Лиги чемпионов

  • 12.07.2021 22:59
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Приштина – Ференцварош. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Харатин

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Приштина» – «Ференцварош».

«Первый поединок выиграл «Ференцварош» со счетом 3:0. За венгерскую команду голами отличились Нгуен, Ммаэ и Блажич. Кстати, все три мяча команда из Будапешта забила за восемь минут во второй половине встречи (71, 74 и 78 минуты).

Будут играть действующие чемпионы Косова и Венгрии. «Приштина» является 11-кратным чемпионом Косова. «Ференцварош» 32 раза побеждал в чемпионате Венгрии. К слову, команда из Будапешта три предыдущих трофея завоевала с украинским тренером Сергеем Ребровым, которого с нового сезона сменил австриец Петер Штегер. В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА «Приштина» идет 297-й. «Ференцварош», который в прошлом сезоне играл в групповом раунде Лиги чемпионов, занимает 114-е место.

Я думаю, здесь все ясно после первой игры. «Ференцварош» проходит в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Я думаю, во втором матче для команды из Будапешта не будет сложным заданием обыграть «Приштину» на выезде. Думаю, «Ференцварош» где-то с двумя голами разницы обыграет команду из Косово и уверенно пройдет дальше», – сказал Бартулович.

Матч «Приштина» – «Ференцварош» состоится 13 июля. Начало встречи – в 21:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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