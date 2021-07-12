ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал воспитанника Динамо, экс-капитана Металлурга

Эдуард Сарапий подписал контракт и будет играть в Харькове под номером 5

  • 12.07.2021 22:48
  • 1449 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал воспитанника Динамо, экс-капитана Металлурга
© ФК Металлист Харьков

Очередным новичком харьковского «Металлиста» стал бывший капитан запорожского «Металлурга» Эдуард Сарапий.

12 июля футболист подписал контракт с «Металлистом» и будет играть в команде под номером 5.

Эдуард Сарапий родился 12 мая 1999 года в Запорожье. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет в школе «Металлурга» (первый тренер — Юрий Маркин). С 11 до 17 лет обучался в академии киевского «Динамо». Основные амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник. Рост – 186 см, вес – 74 кг.

На профессиональном уровне выступал за «Металлург» из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности