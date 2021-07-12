ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал воспитанника Динамо, экс-капитана Металлурга

Очередным новичком харьковского «Металлиста» стал бывший капитан запорожского «Металлурга» Эдуард Сарапий.

12 июля футболист подписал контракт с «Металлистом» и будет играть в команде под номером 5.

Эдуард Сарапий родился 12 мая 1999 года в Запорожье. Футболом начал заниматься в возрасте 6 лет в школе «Металлурга» (первый тренер — Юрий Маркин). С 11 до 17 лет обучался в академии киевского «Динамо». Основные амплуа: центральный защитник, опорный полузащитник. Рост – 186 см, вес – 74 кг.

На профессиональном уровне выступал за «Металлург» из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.