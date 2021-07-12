Рига – Мальме. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Рига» – «Мальме».

«В первом поединке в Швеции победил «Мальме» со счетом 1:0 благодаря голу хорватского форварда Антонио Чолака на 50-й минуте. Кстати шведская команда в этом поединке с 41-й минуты играла в большинстве. Также стоит добавить, что «Мальме» возглавляет знаменитый датский нападающий Йон-Даль Томассон.

Встретятся чемпионы Швеции и Латвии. «Мальме» в 2020 году завоевал свой 24-й титул чемпиона Швеции, и это рекорд. «Рига», которой всего 7 лет, начиная с 2018-го выиграла уже три трофея чемпионата Латвии. В текущем рейтинге коэффициентов УЕФА «Мальме» идет на 88-м месте, и это лучший результат среди шведских команд. «Рига» занимает 206-ю позицию.

Я думаю, что «Мальме» сильнее, и шведская команда должна проходить «Ригу». Первый матч шведы выиграли 1:0. Они выйдут на ответный поединок с положительным результатом. Я думаю, что во второй встрече «Мальме» не проиграет и пройдет дальше», – сказал Бартулович.

Матч «Рига» – «Мальме» состоится 13 июля. Начало встречи – в 19:00.