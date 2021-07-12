Манчестер Юнайтед начал переговоры по Варану

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» переговоры по поводу трансфера центрального защитника «Реала» Рафаэля Варана.
Первое предложение «Красных дьяволов» в размере 45 миллионов евро «Реал» отклонил. Клуб хочет получить за 28-летнего француза как минимум 60 миллионов евро.
Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. Его контракт действует до конца сезона 2021/2022. В прошлом сезоне на счету Варана 2 гола в 41 матче за «Реал» во всех турнирах.
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Источник — Sky Sports
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