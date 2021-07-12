Стали известны еще два соперника Динамо на сборах в Швейцарии

Стали известны еще два соперника киевского «Динамо» в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Швейцарии.

«Динамо» достигло договоренности о проведении спаррингов с французским «Эвианом» (15 июля) и швейцарским «Этуалем» (18 июля). Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В рамках второго сбора «Динамо» уже сыграло контрольный матч с «Серветтом» (1:1), а также запланировало еще три встречи — со «Сьоном» (14 июля, 20:00 по Киеву), «Ниццей» (17 июля, 21:00) и «Атлетиком Бильбао» (20 июля, 16:00).