Стали известны еще два соперника Динамо на сборах в Швейцарии

Киевская команда сыграет с Эвианом и Этуалем

  • 12.07.2021 19:36
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Стали известны еще два соперника Динамо на сборах в Швейцарии
© ФК Динамо Киев

Стали известны еще два соперника киевского «Динамо» в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Швейцарии.

«Динамо» достигло договоренности о проведении спаррингов с французским «Эвианом» (15 июля) и швейцарским «Этуалем» (18 июля). Обе встречи пройдут в Мерене, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В рамках второго сбора «Динамо» уже сыграло контрольный матч с «Серветтом» (1:1), а также запланировало еще три встречи — со «Сьоном» (14 июля, 20:00 по Киеву), «Ниццей» (17 июля, 21:00) и «Атлетиком Бильбао» (20 июля, 16:00).

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Источник — ФК Динамо Киев

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