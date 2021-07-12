ФОТО. Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2020

Авторитетный портал Tramsfermarkt представил топ-10 самых быстрых футболистов на минувшем Евро-2020.
Лидируют в списке лучших бегунов 28-летний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и 30-летний защитник сборной Венгрии Лоик Него. Оба футболиста разгонялись до 33,8 км/ч.
Совсем чуть-чуть отстал от лидеров 25-летний хавбек сборной Франции Кингсли Коман, который продемонстрировал скорость 33,7 км/ч.
Украинцев в топ-10 лучших бегунов Евро-2020 не оказалось.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.