ФОТО. Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2020

Лучшие бегуны разгонялись почти до 34-х км/ч

  • 12.07.2021 19:10
  • 2619 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал Tramsfermarkt представил топ-10 самых быстрых футболистов на минувшем Евро-2020.

Лидируют в списке лучших бегунов 28-летний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола и 30-летний защитник сборной Венгрии Лоик Него. Оба футболиста разгонялись до 33,8 км/ч.

Совсем чуть-чуть отстал от лидеров 25-летний хавбек сборной Франции Кингсли Коман, который продемонстрировал скорость 33,7 км/ч.

Украинцев в топ-10 лучших бегунов Евро-2020 не оказалось.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Dynamo Kyiv
    online
      Dynamo Kyiv, 12.07.2021 19:55
    -1
    KhanSingh, 12.07.2021 19:52
    была бы задача сбегать до ближайшего АТБ за пивасиком наши бы уверенный топ 5 забронировали а так за каким то мячиком бегать , да ну !
    Тем временем: Миля, Селя 100 км в час!!!
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 12.07.2021 19:52
    -2
    была бы задача сбегать до ближайшего АТБ за пивасиком наши бы уверенный топ 5 забронировали а так за каким то мячиком бегать , да ну !
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 12.07.2021 19:41
    +2
    А есть топ самых медленных бегунов?
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 12.07.2021 19:41
    +2
    А есть топ самых медленных бегунов?
    Ссылка
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