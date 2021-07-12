БЕНИТО: «Луческу учит нас правильно играть в футбол»

Футболист «Динамо» рассказал о подготовке киевской команды к новому сезону

  • 12.07.2021 18:25
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БЕНИТО: «Луческу учит нас правильно играть в футбол»
© ФК Динамо Киев. Бенито

Легионер киевского «Динамо» Бенито, который поехал на сбор с командой, оценил свои шансы закрепиться в составе, а также рассказал о впечатлениях от работы с Мирчей Луческу и об отношениях с коллективом киевлян.

- Готов ли ты помочь киевскому «Динамо» после возвращения в клуб?
- Да, конечно. Для этого я здесь. Тренер должен знать, что он может рассчитывать на меня в любой момент. Я всегда готов по-максимуму помочь команде. Если же закрепиться в «Динамо» не получится, мы рассмотрим другие предложения.

- Как ты себя чувствуешь в команде, есть ли у тебя приятели?
- В «Динамо» я чувствую себя как дома. Конечно, в команде есть конкуренция, но это нормально на сборах. Мы сюда приехали не для того, чтобы заводить друзей, но, вместе с тем, можно сказать, что все товарищи по команде – это мои друзья.

- Насколько ты сейчас готов в функциональном плане?
- Я бы сказал, на 90 процентов.

- Чему ты учишься у Мирчи Луческу, как у опытнейшего тренера?
- Мирча Луческу – очень сильный тренер в плане тактики. Он учит нас, как сохранять мяч, как правильно играть в коллективный футбол.

- Можно ли сказать, что это сильнейший тренер, с которым ты работал в своей карьере?
- Точно могу сказать, что один из лучших и наиболее опытных наставников.

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Источник — ФК Динамо Киев

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