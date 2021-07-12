Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Горжусь быть частью Вест Хэма»

Украинский футболист перешел в английский клуб три года назад

  • 12.07.2021 16:30
  • 2420 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Горжусь быть частью Вест Хэма»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко заявил, что он горд быть частью английской команды.

«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!», — написал Ярмоленко.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за €20 миллионов.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.07.2021 17:05
    0
    Таки хочет в Вест Хэме остаться или это такой прощальный пост?
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 12.07.2021 17:05
    0
    Таки хочет в Вест Хэме остаться или это такой прощальный пост?
    Ссылка
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