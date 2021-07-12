Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Горжусь быть частью Вест Хэма»

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко заявил, что он горд быть частью английской команды.
«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!», — написал Ярмоленко.
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за €20 миллионов.
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