Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Горжусь быть частью Вест Хэма»

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко заявил, что он горд быть частью английской команды.

«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!», — написал Ярмоленко.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за €20 миллионов.