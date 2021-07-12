ВИДЕО. Динамо провело вечернюю тренировку на сборе в Швейцарии

«Динамо» продолжает подготовку к новому сезону поблизости Женевы.
Во второй день второго сбора динамовцы провели две тренировки. Если утренняя прошла без мячей, то на вечерней вся работа была построена на работе с мячами. Большая часть тренировки была посвящена держанию мяча. Сначала игроки работали в небольших квадратах, а затем разделились на две команды с несколькими нейтральными, и игра продолжилась уже на большом участке поля.
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Источник — ФК Динамо Киев
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