ВИДЕО. Динамо провело вечернюю тренировку на сборе в Швейцарии

«Динамо» продолжает подготовку к новому сезону поблизости Женевы.

Во второй день второго сбора динамовцы провели две тренировки. Если утренняя прошла без мячей, то на вечерней вся работа была построена на работе с мячами. Большая часть тренировки была посвящена держанию мяча. Сначала игроки работали в небольших квадратах, а затем разделились на две команды с несколькими нейтральными, и игра продолжилась уже на большом участке поля.