Лучший бомбардир Кривбасса не перейдет в Викторию

Нападающий Константин Черний в нынешнее межсезонье мог пополнить ряды дебютанта Второй лиги — «Виктории» из Николаевки.

28-летний воспитанник новокаховского футбола приехал на просмотровый сбор «Виктории», однако вынужден был покинуть расположение команды из Сумской области из-за дискомфорта в ноге.

Рослый форвард с августа прошлого года защищал цвета «Кривбасса», в составе которого провел 21 матч и забил 10 мячей в чемпионате Второй лиги.