Лучший бомбардир Кривбасса не перейдет в Викторию

Нападающий Константин Черний в нынешнее межсезонье мог пополнить ряды дебютанта Второй лиги — «Виктории» из Николаевки.
28-летний воспитанник новокаховского футбола приехал на просмотровый сбор «Виктории», однако вынужден был покинуть расположение команды из Сумской области из-за дискомфорта в ноге.
Рослый форвард с августа прошлого года защищал цвета «Кривбасса», в составе которого провел 21 матч и забил 10 мячей в чемпионате Второй лиги.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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