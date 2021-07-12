Нигерийский футболист продлил контракт с Динамо

В новом сезоне Джозеф Окоро будет защищать цвета «Гомеля» на правах аренды

  • 12.07.2021 15:21
  • 1504 просмотра
  • 1 комментарий
Нигерийский футболист продлил контракт с Динамо
© ФК Гомель. Джозеф Окоро

20-летний нигерийский полузащитник Джозеф Окоро продлил контракт с киевским «Динамо».

«20-летний нигериец Джозеф Окоро (клиент Дмитрия Селюка) продлил контракт с «Динамо» и убыл в годичную аренду в белорусский «Гомель», где и пребывал последние полгода», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 тысяч.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    acfred
    online
      acfred, 12.07.2021 15:41
    0
    Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 тысяч. - а зачем он Динамо ?))
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 12.07.2021 15:41
    0
    Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 тысяч. - а зачем он Динамо ?))
    Ссылка
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