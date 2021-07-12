Нигерийский футболист продлил контракт с Динамо

20-летний нигерийский полузащитник Джозеф Окоро продлил контракт с киевским «Динамо».
«20-летний нигериец Джозеф Окоро (клиент Дмитрия Селюка) продлил контракт с «Динамо» и убыл в годичную аренду в белорусский «Гомель», где и пребывал последние полгода», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 тысяч.
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Источник — Telegram
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