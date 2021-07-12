ФОТО. Цыганков проводит отпуск со своей девушкой

23-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков отдыхает в Киеве вместе со своей девушкой Романой.
Свежее фото Виктор опубликовал в Instagram.
«Динамо» начало второй учебно-тренировочный сбор 10 июля. Футболисты сборной Украины присоединятся к команде после 13 июля.
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Источник — Instagram
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Теперь возмужал и ...... зоофилию поменял на мужеложство
😁
😁
Теперь возмужал и ...... зоофилию поменял на мужеложство
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