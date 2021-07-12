ФОТО. Цыганков проводит отпуск со своей девушкой

Украинский вингер «Динамо» набирается сил перед новым сезоном

  • 12.07.2021 15:11
  • 2810 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Цыганков проводит отпуск со своей девушкой
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков отдыхает в Киеве вместе со своей девушкой Романой.

Свежее фото Виктор опубликовал в Instagram.

«Динамо» начало второй учебно-тренировочный сбор 10 июля. Футболисты сборной Украины присоединятся к команде после 13 июля.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 15:42
    +2
    M-@-k-s7777, 12.07.2021 15:33
    На первом фото он с ЖекойФани ,,так вот его девушка
    А может это Шпротик, любитель в ро....к
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 12.07.2021 15:40
    -1
    А че в Киеве, в бассейне со всеми "плебами"? На Бали уже денег нет?
    Ссылка
    OttoKesterr
    online
      OttoKesterr, 12.07.2021 15:38
    -1
    Тут здорові люди є? Ставте плюс, щоб я вас бачив.
    Ссылка
    M-@-k-s7777
    online
      M-@-k-s7777, 12.07.2021 15:33
    -1
    На первом фото он с ЖекойФани ,,так вот его девушка
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 12.07.2021 15:32
    -3
    Ну принаймні "тема сісєк" розкрита
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 15:27
    +1
    Витёк раньше с собакой отдыхал.
    Теперь возмужал и ...... зоофилию поменял на мужеложство
    Ссылка
    Петр Яновский
      Петр Яновский, 12.07.2021 15:27
    -2
    Он что БИ
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.07.2021 15:26
    +1
    А где девушка Цыганкова? очередной провокационный заголовок
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.07.2021 15:23
    0
    А Романа на первом или на втором фото?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 15:22
    +3
    Хто на першому фото "девушка Циганкова"?
    😁
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 12.07.2021 15:22
    +3
    Хто на першому фото "девушка Циганкова"?
    😁
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 15:42
    +2
    M-@-k-s7777, 12.07.2021 15:33
    На первом фото он с ЖекойФани ,,так вот его девушка
    А может это Шпротик, любитель в ро....к
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 12.07.2021 15:27
    +1
    Витёк раньше с собакой отдыхал.
    Теперь возмужал и ...... зоофилию поменял на мужеложство
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.07.2021 15:26
    +1
    А где девушка Цыганкова? очередной провокационный заголовок
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.07.2021 15:23
    0
    А Романа на первом или на втором фото?
    Ссылка
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