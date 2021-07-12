Италия – первая команда, сумевшая выиграть две серии пенальти на одном Евро

Сборная Италия в рекордный 7-й раз приняла участие в футбольной лотерее и 4-й раз вытащила счастливый билетик, повторив достижение Испании. При этом «Скуадра Адзурра» стала первой командой, сумевшей выиграть две серии пенальти на одном ЧЕ. «Рекорд» установили и англичане, которые 4-й раз уступили соперникам в умении пробивать одиннадцатиметровые. К слову, во всех четырех сериях на Евро-2020 побеждали команды, пробивавшие первыми. Реализация же пенальти составила всего на всего 63,2% (24 гола из 38 ударов). Но еще хуже били команды с «точки» в игровое время - 53,0% (9 голов из 17).

Италия в сериях пенальти на Евро

Дата Стадия Соперник Счет 1. 21.06.1980 За 3-е Чехословакия 8:9 2. 29.06.2000 1/2 Нидерланды 3:1 3. 22.06.2008 1/4 Испания 2:4 4. 24.06.2012 1/4 Англия 4:2 5. 02.07.2016 1/4 Германия 5:6 6. 06.07.2021 1/2 Испания 4:2 7. 11.07.2021 Финал Англия 3:2

Англия в сериях пенальти на Евро