Италия – первая команда, сумевшая выиграть две серии пенальти на одном Евро

Во всех четырех сериях на ЧЕ-2020 побеждали сборные, которые пробивали первыми

  • 12.07.2021 14:35
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Италия – первая команда, сумевшая выиграть две серии пенальти на одном Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италия в рекордный 7-й раз приняла участие в футбольной лотерее и 4-й раз вытащила счастливый билетик, повторив достижение Испании. При этом «Скуадра Адзурра» стала первой командой, сумевшей выиграть две серии пенальти на одном ЧЕ. «Рекорд» установили и англичане, которые 4-й раз уступили соперникам в умении пробивать одиннадцатиметровые. К слову, во всех четырех сериях на Евро-2020 побеждали команды, пробивавшие первыми. Реализация же пенальти составила всего на всего 63,2% (24 гола из 38 ударов). Но еще хуже били команды с «точки» в игровое время - 53,0% (9 голов из 17).

Италия в сериях пенальти на Евро

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

21.06.1980

За 3-е

Чехословакия

8:9

2.

29.06.2000

1/2

Нидерланды

3:1

3.

22.06.2008

1/4

Испания

2:4

4.

24.06.2012

1/4

Англия

4:2

5.

02.07.2016

1/4

Германия

5:6

6.

06.07.2021

1/2

Испания

4:2

7.

11.07.2021

Финал

Англия

3:2

Англия в сериях пенальти на Евро

 

Дата

Стадия

Соперник

Счет

1.

22.06.1996

1/4

Испания

4:2

2.

27.06.1996

1/2

Германия

5:6

3.

24.06.2004

1/4

Португалия

5:6

4.

24.06.2012

1/4

Италия

2:4

5.

11.07.2021

Финал

Италия

2:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 14:44
    0
    І тут ми згадуємо кличку Роналду - Пеналду. Виявляється поставлений пенальті і забитий - це різні речі. Їх треба ще навчитися пробивати.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.07.2021 14:44
    0
    І тут ми згадуємо кличку Роналду - Пеналду. Виявляється поставлений пенальті і забитий - це різні речі. Їх треба ще навчитися пробивати.
    Ссылка
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