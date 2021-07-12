Италия – первая команда, сумевшая выиграть две серии пенальти на одном Евро

Сборная Италия в рекордный 7-й раз приняла участие в футбольной лотерее и 4-й раз вытащила счастливый билетик, повторив достижение Испании. При этом «Скуадра Адзурра» стала первой командой, сумевшей выиграть две серии пенальти на одном ЧЕ. «Рекорд» установили и англичане, которые 4-й раз уступили соперникам в умении пробивать одиннадцатиметровые. К слову, во всех четырех сериях на Евро-2020 побеждали команды, пробивавшие первыми. Реализация же пенальти составила всего на всего 63,2% (24 гола из 38 ударов). Но еще хуже били команды с «точки» в игровое время - 53,0% (9 голов из 17).
Италия в сериях пенальти на Евро
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
21.06.1980
|
За 3-е
|
Чехословакия
|
8:9
|
2.
|
29.06.2000
|
1/2
|
Нидерланды
|
3:1
|
3.
|
22.06.2008
|
1/4
|
Испания
|
2:4
|
4.
|
24.06.2012
|
1/4
|
Англия
|
4:2
|
5.
|
02.07.2016
|
1/4
|
Германия
|
5:6
|
6.
|
06.07.2021
|
1/2
|
Испания
|
4:2
|
7.
|
11.07.2021
|
Финал
|
Англия
|
3:2
Англия в сериях пенальти на Евро
|
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
22.06.1996
|
1/4
|
Испания
|
4:2
|
2.
|
27.06.1996
|
1/2
|
Германия
|
5:6
|
3.
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
5:6
|
4.
|
24.06.2012
|
1/4
|
Италия
|
2:4
|
5.
|
11.07.2021
|
Финал
|
Италия
|
2:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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