Вице-президент Львова ушел из клуба

ФК «Львов» на официальном сайте сообщил об уходе из клуба вице-президента Андрея Панькива. Ранее Панькив занимал должность генерального директора клуба, а последнее время был вице-президентом клуба.

Андрей Панькив и клуб поблагодарили друг друга за совместную работу. Причина ухода Панькива из «Львова» не называется.