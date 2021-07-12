Вице-президент Львова ушел из клуба

ФК «Львов» на официальном сайте сообщил об уходе из клуба вице-президента Андрея Панькива. Ранее Панькив занимал должность генерального директора клуба, а последнее время был вице-президентом клуба.
Андрей Панькив и клуб поблагодарили друг друга за совместную работу. Причина ухода Панькива из «Львова» не называется.
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Источник — ФК Львов
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