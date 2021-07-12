Ковалец может возглавить прибалтийский клуб

Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец в ближайшее время может возобновить тренерскую карьеру.

Украинский специалист близок к тому, чтобы продолжить карьеру за рубежом. К нему проявляют интерес клубы из Словакии и прибалтийских стран.

По имеющейся информации, на этой неделе специалист определится с тем, какой из команд отдаст предпочтение.

Напомним, что Сергей Ковалец известен по работе с «Металлистом», «Львовом», «Александрией», запорожским «Металлургом», «Оболонью-Бровар», «Черноморцем», а также литовским «Тракаем» и словацким «Татраном».