Самым молодым бомбардиром Евро-2020 стал Миккель Дамсгор

В матчах Евро-2020 принимало участие рекордное количество игроков младше 20 лет - 14. Однако, ни одному из них не удалось отметиться взятием ворот соперников. В результате самым молодым бомбардиром чемпионата стал Миккель Дамсгор. Свой первый мяч в турнире форвард датчан забил россиянам за 12 дней до своего 21-летия.

Наш Артем Довбик, отличившийся в поединке со шведами в 24 года 8 дней, в списке юных голеадоров Евро-2020 расположился на 11-й позиции.

Самые молодые бомбардиры Евро-2020