Самым молодым бомбардиром Евро-2020 стал Миккель Дамсгор

В матчах Евро-2020 принимало участие рекордное количество игроков младше 20 лет - 14. Однако, ни одному из них не удалось отметиться взятием ворот соперников. В результате самым молодым бомбардиром чемпионата стал Миккель Дамсгор. Свой первый мяч в турнире форвард датчан забил россиянам за 12 дней до своего 21-летия.
Наш Артем Довбик, отличившийся в поединке со шведами в 24 года 8 дней, в списке юных голеадоров Евро-2020 расположился на 11-й позиции.
Самые молодые бомбардиры Евро-2020
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
20 лет 353 дня
|
Миккель ДАМСГОР
|
Дания
|
21.06.2021
|
Россия
|
4:1
|
21 год 115 дней
|
ФЕРРАН ТОРРЕС
|
Испания
|
23.06.2021
|
Словакия
|
5:0
|
21 год 324 дня
|
Кристоф БАУМГАРТНЕР
|
Австрия
|
21.06.2021
|
Украина
|
1:0
|
22 года 8 дней
|
Кай ХАВЕРЦ
|
Германия
|
19.06.2021
|
Португалия
|
4:2
|
22 года 71 день
|
Андреш ШЕФЕР
|
Венгрия
|
23.06.2021
|
Германия
|
2:2
|
23 года 159 дней
|
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ
|
Италия
|
16.06.2021
|
Швейцария
|
3:0
|
23 года 244 дня
|
Федерико КЬЕЗА
|
Италия
|
26.06.2021
|
Австрия
|
2:1
|
23 года 261 день
|
Никола ВЛАШИЧ
|
Хорватия
|
22.06.2021
|
Шотландия
|
3:1
|
23 года 263 дня
|
Каспер ДОЛЬБЕРГ
|
Дания
|
26.06.2021
|
Уэльс
|
4:0
|
23 года 354 дня
|
Саша КАЛАЙДЖИЧ
|
Австрия
|
26.06.2021
|
Италия
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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