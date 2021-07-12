Самым молодым бомбардиром Евро-2020 стал Миккель Дамсгор

Форвард датчан забил на Евро за 12 дней до своего 21-летия

  • 12.07.2021 12:24
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Самым молодым бомбардиром Евро-2020 стал Миккель Дамсгор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Миккель Дамсгор

В матчах Евро-2020 принимало участие рекордное количество игроков младше 20 лет - 14. Однако, ни одному из них не удалось отметиться взятием ворот соперников. В результате самым молодым бомбардиром чемпионата стал Миккель Дамсгор. Свой первый мяч в турнире форвард датчан забил россиянам за 12 дней до своего 21-летия.

Наш Артем Довбик, отличившийся в поединке со шведами в 24 года 8 дней, в списке юных голеадоров Евро-2020 расположился на 11-й позиции.

Самые молодые бомбардиры Евро-2020

Возраст 

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

20 лет 353 дня

Миккель ДАМСГОР

Дания

21.06.2021

Россия

4:1

21 год 115 дней

ФЕРРАН ТОРРЕС

Испания

23.06.2021

Словакия

5:0

21 год 324 дня

Кристоф БАУМГАРТНЕР

Австрия

21.06.2021

Украина

1:0

22 года 8 дней

Кай ХАВЕРЦ

Германия

19.06.2021

Португалия

4:2

22 года 71 день

Андреш ШЕФЕР

Венгрия

23.06.2021

Германия

2:2

23 года 159 дней

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

Италия

16.06.2021

Швейцария

3:0

23 года 244 дня

Федерико КЬЕЗА

Италия

26.06.2021

Австрия

2:1

23 года 261 день

Никола ВЛАШИЧ

Хорватия

22.06.2021

Шотландия

3:1

23 года 263 дня

Каспер ДОЛЬБЕРГ

Дания

26.06.2021

Уэльс

4:0

23 года 354 дня

Саша КАЛАЙДЖИЧ

Австрия

26.06.2021

Италия

1:2

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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