ТаТоТаке. Италия – Англия, сборная Евро-2020, Рух шантажирует УАФ?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив детально анализируют финал Евро-2020. Саутгейт удивил Италию и выиграл дебют, но его погубила излишняя осторожность. Манчини сломал голову, чтобы переломить матч, в котором Англия играла по своему сценарию. Закономерны ли итоги турнира, который выиграла команда, которая с каждым матчем побеждала все натужнее? Сверяемся с мнением экспертов - Романа Григорчука и Дмитрия Михайленко.

Составляем символическую сборную турнира и вспоминаем стремные прогнозы, данные перед началом Евро.



Кроме того, в выпуске - очередные инсайды о форвардах Динамо, детали конфликта Руха и УАФ, проводы Олимпика и байки о его президенте – Владиславе Гельзине, информация о ребрендинге Металлиста-1925 и судьбе бельгийского легионера Евгения Макаренка.

0.00 Анонс

2.05 Почему у нас болеют за Англию?

3.07 Прогноз от Дмитрия Михайленко

4.03 Особая миссия Кейна

5.36 Саутгейт удачно наложил в штанишки

7.04 Шоу забивает, как Зинченко

7.52 Италия оказалась на месте Украины

10.42 Манчини думал почти час

14.46 Как Кампомар сглазил англичан

18.05 Экстра-таймы нужно отменять

18.43 Не пускайте детей бить пенальти!

19.36 Парадоксы чемпионской Италии

22.16 Сенькива укусил Нострадамус

23.04 Григорчук расставляет акценты

24.48 Символическая сборная Евро-2020

29.15 Нужно отвечать за стремные прогнозы

31.24 Придумайте наказание Спиваковскому

32.09 Инсайды о форвардах для Динамо не заканчиваются

35.29 Кулач будет отдан в аренду?!

36.13 Рух против Царя Всея Футбола

43.01 Эпитафия Олимпику

46.03 Ламповые истории про Гельзина

49.29 Металлист-1925: ребрендинга не будет?

51.34 Макаренко в Кортрейк не вернется

52.23 Ставка от Сенькива

53.00 Прощание

53.47 Бекстейдж