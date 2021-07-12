ТаТоТаке. Италия – Англия, сборная Евро-2020, Рух шантажирует УАФ?

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  • 12.07.2021 12:38
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ТаТоТаке. Италия – Англия, сборная Евро-2020, Рух шантажирует УАФ?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив детально анализируют финал Евро-2020. Саутгейт удивил Италию и выиграл дебют, но его погубила излишняя осторожность. Манчини сломал голову, чтобы переломить матч, в котором Англия играла по своему сценарию. Закономерны ли итоги турнира, который выиграла команда, которая с каждым матчем побеждала все натужнее? Сверяемся с мнением экспертов - Романа Григорчука и Дмитрия Михайленко.

Составляем символическую сборную турнира и вспоминаем стремные прогнозы, данные перед началом Евро.
 
Кроме того, в выпуске - очередные инсайды о форвардах Динамо, детали конфликта Руха и УАФ, проводы Олимпика и байки о его президенте – Владиславе Гельзине, информация о ребрендинге Металлиста-1925 и судьбе бельгийского легионера Евгения Макаренка.

0.00 Анонс
2.05 Почему у нас болеют за Англию?
3.07 Прогноз от Дмитрия Михайленко
4.03 Особая миссия Кейна
5.36 Саутгейт удачно наложил в штанишки
7.04 Шоу забивает, как Зинченко
7.52 Италия оказалась на месте Украины
10.42 Манчини думал почти час
14.46 Как Кампомар сглазил англичан
18.05 Экстра-таймы нужно отменять
18.43 Не пускайте детей бить пенальти!
19.36 Парадоксы чемпионской Италии
22.16 Сенькива укусил Нострадамус
23.04 Григорчук расставляет акценты
24.48 Символическая сборная Евро-2020
29.15 Нужно отвечать за стремные прогнозы
31.24 Придумайте наказание Спиваковскому
32.09 Инсайды о форвардах для Динамо не заканчиваются
35.29 Кулач будет отдан в аренду?!
36.13 Рух против Царя Всея Футбола
43.01 Эпитафия Олимпику
46.03 Ламповые истории про Гельзина
49.29 Металлист-1925: ребрендинга не будет?
51.34 Макаренко в Кортрейк не вернется
52.23 Ставка от Сенькива
53.00 Прощание
53.47 Бекстейдж

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Источник — Sport.ua

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