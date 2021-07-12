Самыми результативными командами Евро-2020 стали Испания и Италия

Впервые в истории Евро сразу четырем сборным удалось забить в ходе турнира больше 10 мячей. Причем все команды из этого квартета установили личные достижения. Испания и Италия поражали ворота соперников по 13 раз, Дания - 12 и Англия - 11. К слову, «Фурии Рохе» и «Скуадре Адзурре» не хватило всего одного гола, чтобы повторить рекорд Франции 37-летней давности.
Наибольшее количество голов на одном Евро
|
Голы
|
|
Сборная
|
ЧЕ
|
14 голов
|
(5 игр)
|
Франция
|
1984
|
13 голов
|
(5 игр)
|
Нидерланды
|
2000
|
13 голов
|
(6 игр)
|
Франция
|
2000
|
13 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2020
|
13 голов
|
(7 игр)
|
Франция
|
2016
|
13 голов
|
(7 игр)
|
Италия
|
2020
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2008
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Испания
|
2012
|
12 голов
|
(6 игр)
|
Дания
|
2020
|
11 голов
|
(7 игр)
|
Англия
|
2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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