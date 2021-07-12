Самыми результативными командами Евро-2020 стали Испания и Италия

Впервые в истории Евро сразу четырем сборным удалось забить в ходе турнира больше 10 мячей. Причем все команды из этого квартета установили личные достижения. Испания и Италия поражали ворота соперников по 13 раз, Дания - 12 и Англия - 11. К слову, «Фурии Рохе» и «Скуадре Адзурре» не хватило всего одного гола, чтобы повторить рекорд Франции 37-летней давности.

Наибольшее количество голов на одном Евро