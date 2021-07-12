Самыми результативными командами Евро-2020 стали Испания и Италия

Впервые сразу четыре сборные забили больше 10 мячей

  • 12.07.2021 11:56
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Самыми результативными командами Евро-2020 стали Испания и Италия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые в истории Евро сразу четырем сборным удалось забить в ходе турнира больше 10 мячей. Причем все команды из этого квартета установили личные достижения. Испания и Италия поражали ворота соперников по 13 раз, Дания - 12 и Англия - 11. К слову, «Фурии Рохе» и «Скуадре Адзурре» не хватило всего одного гола, чтобы повторить рекорд Франции 37-летней давности.

Наибольшее количество голов на одном Евро

Голы

 

Сборная

ЧЕ

14 голов

(5 игр)

Франция

1984

13 голов

(5 игр)

Нидерланды

2000

13 голов

(6 игр)

Франция

2000

13 голов

(6 игр)

Испания

2020

13 голов

(7 игр)

Франция

2016

13 голов

(7 игр)

Италия

2020

12 голов

(6 игр)

Испания

2008

12 голов

(6 игр)

Испания

2012

12 голов

(6 игр)

Дания

2020

11 голов

(7 игр)

Англия

2020

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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