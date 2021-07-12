Кьеллини и Бонуччи вошли в десятку самых возрастных участников финалов Евро

Старше капитана итальянцев в рядах чемпионов в финалах играл только Арнолд Мюрен

  • 12.07.2021 11:33
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Кьеллини и Бонуччи вошли в десятку самых возрастных участников финалов Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитники сборной Италии 36-летний Джорджо Кьеллини и на два года его младший Леонардо Бонуччи вошли в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше капитана «Скуадры Адзурры» в решающих матчах играли только два футболиста, а в рядах чемпионов - лишь нидерландец Арнолд Мюрен.

Самые возрастные участники финалов Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

38 лет 232 дня

Йенс ЛЕМАНН

Германия

29.06.2008

Испания

0:1

37 лет 23 дня

Арнолд МЮРЕН

Нидерланды

25.06.1988

СССР

2:0

36 лет 331 день

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

35 лет 113 дней

Вилфрид ВАН МУР

Бельгия

22.06.1980

ФРГ

1:2

34 года 262 дня

Антонио ДИ НАТАЛЕ

Италия

01.07.2012

Испания

0:4

34 года 243 дня

Лев ЯШИН

СССР

21.06.1964

Испания

1:2

34 года 226 дней

Лоран БЛАН

Франция

02.07.2000

Италия

2:1

34 года 155 дней

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

01.07.2012

Испания

0:4

34 года 110 дней

Андреас КЕПКЕ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

34 года 71 день

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

37 лет 23 дня

Арнолд МЮРЕН

Нидерланды

25.06.1988

СССР

2:0

36 лет 331 день

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

34 года 226 дней

Лоран БЛАН

Франция

02.07.2000

Италия

2:1

34 года 110 дней

Андреас КЕПКЕ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

34 года 71 день

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

11.07.2020

Англия

1:1, п. 3:2

34 года 30 дней

Иво ВИКТОР

Чехословакия

20.06.1976

ФРГ

2:2, п. 5:3

33 года 244 дня

Штефан КУНЦ

Германия

30.06.1996

Чехия

2:1

33 года 172 дня

Антониос НИКОПОЛИДИС

Греция

04.07.2004

Португалия

1:0

33 года 135 дней

ПЕПЕ

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0

32 года 288 дней

РИКАРДУ КУАРЕЖМА

Португалия

10.07.2016

Франция

1:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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