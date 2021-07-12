Кьеллини и Бонуччи вошли в десятку самых возрастных участников финалов Евро

Защитники сборной Италии 36-летний Джорджо Кьеллини и на два года его младший Леонардо Бонуччи вошли в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше капитана «Скуадры Адзурры» в решающих матчах играли только два футболиста, а в рядах чемпионов - лишь нидерландец Арнолд Мюрен.
Самые возрастные участники финалов Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 232 дня
|
Йенс ЛЕМАНН
|
Германия
|
29.06.2008
|
Испания
|
0:1
|
37 лет 23 дня
|
Арнолд МЮРЕН
|
Нидерланды
|
25.06.1988
|
СССР
|
2:0
|
36 лет 331 день
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
11.07.2020
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
35 лет 113 дней
|
Вилфрид ВАН МУР
|
Бельгия
|
22.06.1980
|
ФРГ
|
1:2
|
34 года 262 дня
|
Антонио ДИ НАТАЛЕ
|
Италия
|
01.07.2012
|
Испания
|
0:4
|
34 года 243 дня
|
Лев ЯШИН
|
СССР
|
21.06.1964
|
Испания
|
1:2
|
34 года 226 дней
|
Лоран БЛАН
|
Франция
|
02.07.2000
|
Италия
|
2:1
|
34 года 155 дней
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
01.07.2012
|
Испания
|
0:4
|
34 года 110 дней
|
Андреас КЕПКЕ
|
Германия
|
30.06.1996
|
Чехия
|
2:1
|
34 года 71 день
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
11.07.2020
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 23 дня
|
Арнолд МЮРЕН
|
Нидерланды
|
25.06.1988
|
СССР
|
2:0
|
36 лет 331 день
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
11.07.2020
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
34 года 226 дней
|
Лоран БЛАН
|
Франция
|
02.07.2000
|
Италия
|
2:1
|
34 года 110 дней
|
Андреас КЕПКЕ
|
Германия
|
30.06.1996
|
Чехия
|
2:1
|
34 года 71 день
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
11.07.2020
|
Англия
|
1:1, п. 3:2
|
34 года 30 дней
|
Иво ВИКТОР
|
Чехословакия
|
20.06.1976
|
ФРГ
|
2:2, п. 5:3
|
33 года 244 дня
|
Штефан КУНЦ
|
Германия
|
30.06.1996
|
Чехия
|
2:1
|
33 года 172 дня
|
Антониос НИКОПОЛИДИС
|
Греция
|
04.07.2004
|
Португалия
|
1:0
|
33 года 135 дней
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
|
32 года 288 дней
|
РИКАРДУ КУАРЕЖМА
|
Португалия
|
10.07.2016
|
Франция
|
1:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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