Кьеллини и Бонуччи вошли в десятку самых возрастных участников финалов Евро

Защитники сборной Италии 36-летний Джорджо Кьеллини и на два года его младший Леонардо Бонуччи вошли в десятку самых возрастных футболистов, выступавших в финалах чемпионатов Европы. Причем старше капитана «Скуадры Адзурры» в решающих матчах играли только два футболиста, а в рядах чемпионов - лишь нидерландец Арнолд Мюрен.

Самые возрастные участники финалов Евро

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 38 лет 232 дня Йенс ЛЕМАНН Германия 29.06.2008 Испания 0:1 37 лет 23 дня Арнолд МЮРЕН Нидерланды 25.06.1988 СССР 2:0 36 лет 331 день Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия 11.07.2020 Англия 1:1, п. 3:2 35 лет 113 дней Вилфрид ВАН МУР Бельгия 22.06.1980 ФРГ 1:2 34 года 262 дня Антонио ДИ НАТАЛЕ Италия 01.07.2012 Испания 0:4 34 года 243 дня Лев ЯШИН СССР 21.06.1964 Испания 1:2 34 года 226 дней Лоран БЛАН Франция 02.07.2000 Италия 2:1 34 года 155 дней Джанлуиджи БУФФОН Италия 01.07.2012 Испания 0:4 34 года 110 дней Андреас КЕПКЕ Германия 30.06.1996 Чехия 2:1 34 года 71 день Леонардо БОНУЧЧИ Италия 11.07.2020 Англия 1:1, п. 3:2

Самые возрастные игроки команд-чемпионов в финалах Евро