Бонуччи побил два рекорда Буффона

34-летний защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи побил два национальных рекорда, принадлежавшие Джанлуиджи Буффону. Он провел 18-й поединок в финальных турнирах чемпионатов Европы, пребывая при этом на поле в общей сложности 1669 минут.
В историческом списке гвардейцев Евро Бонуччи уступает по числу проведенных матчей только португальскому трио - Криштану Роналду, Жоау Моутинью и Пепе, а по числу сыгранных минут - тем же Роналду и Пепе.
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро
|
Матчи
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
25
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004-2020
|
19
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
2008-2020
|
19
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008-2020
|
18
|
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР
|
Германия
|
2004-2016
|
18
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
2012-2020
|
17
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004-2016
|
17
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
2008-2020
|
16
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996-2008
|
16
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996-2008
|
16
|
Андрес ИНЬЕСТА
|
Испания
|
2008-2016
|
16
|
Сеск ФАБРЕГАС
|
Испания
|
2008-2016
|
16
|
ЖОРДИ АЛЬБА
|
Испания
|
2012-2020
|
16
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012-2020
Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро
|
Минуты
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
2152’
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004-2020
|
1820’
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
2008-2020
|
1669’
|
Леонардо БОНУЧЧИ
|
Италия
|
2012-2020
|
1620’
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004-2016
|
1560’
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012-2020
|
1532’
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996-2008
|
1479’
|
Джорджо КЬЕЛЛИНИ
|
Италия
|
2008-2020
|
1474’
|
ЖОРДИ АЛЬБА
|
Испания
|
2012-2020
|
1421’
|
Лилиан ТЮРАМ
|
Франция
|
1996-2008
|
1410’
|
СЕРХИО РАМОС
|
Испания
|
2008-2016
|
1410’
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2012-2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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