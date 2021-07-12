Бонуччи побил два рекорда Буффона

34-летний итальянский защитник провел 1669 минут в 18 матчах на Евро

  • 12.07.2021 11:18
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Бонуччи побил два рекорда Буффона
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи побил два национальных рекорда, принадлежавшие Джанлуиджи Буффону. Он провел 18-й поединок в финальных турнирах чемпионатов Европы, пребывая при этом на поле в общей сложности 1669 минут.

В историческом списке гвардейцев Евро Бонуччи уступает по числу проведенных матчей только португальскому трио - Криштану Роналду, Жоау Моутинью и Пепе, а по числу сыгранных минут - тем же Роналду и Пепе.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро

Матчи

Игрок

Сборная

ЧЕ

25

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004-2020

19

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

2008-2020

19

ПЕПЕ

Португалия

2008-2020

18

Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР

Германия

2004-2016

18

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

2012-2020

17

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004-2016

17

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

2008-2020

16

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

1996-2008

16

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996-2008

16

Андрес ИНЬЕСТА

Испания

2008-2016

16

Сеск ФАБРЕГАС

Испания

2008-2016

16

ЖОРДИ АЛЬБА

Испания

2012-2020

16

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

2012-2020

Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро

Минуты

Игрок

Сборная

ЧЕ

2152’

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004-2020

1820’

ПЕПЕ

Португалия

2008-2020

1669’

Леонардо БОНУЧЧИ

Италия

2012-2020

1620’

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

2004-2016

1560’ 

РУЙ ПАТРИСИУ

Португалия

2012-2020

1532’

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

1996-2008

1479’

Джорджо КЬЕЛЛИНИ

Италия

2008-2020

1474’

ЖОРДИ АЛЬБА

Испания

2012-2020

1421’

Лилиан ТЮРАМ

Франция

1996-2008

1410’

СЕРХИО РАМОС

Испания

2008-2016

1410’

Юго ЛЬОРИС

Франция

2012-2020

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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