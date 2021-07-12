Бонуччи побил два рекорда Буффона

34-летний защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи побил два национальных рекорда, принадлежавшие Джанлуиджи Буффону. Он провел 18-й поединок в финальных турнирах чемпионатов Европы, пребывая при этом на поле в общей сложности 1669 минут.

В историческом списке гвардейцев Евро Бонуччи уступает по числу проведенных матчей только португальскому трио - Криштану Роналду, Жоау Моутинью и Пепе, а по числу сыгранных минут - тем же Роналду и Пепе.

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей на Евро

Матчи Игрок Сборная ЧЕ 25 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2004-2020 19 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 2008-2020 19 ПЕПЕ Португалия 2008-2020 18 Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия 2004-2016 18 Леонардо БОНУЧЧИ Италия 2012-2020 17 Джанлуиджи БУФФОН Италия 2004-2016 17 Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия 2008-2020 16 Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 1996-2008 16 Лилиан ТЮРАМ Франция 1996-2008 16 Андрес ИНЬЕСТА Испания 2008-2016 16 Сеск ФАБРЕГАС Испания 2008-2016 16 ЖОРДИ АЛЬБА Испания 2012-2020 16 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 2012-2020

Игроки, проведшие наибольшее количество минут на Евро