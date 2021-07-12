Золотая бутса досталась Криштиану Роналду

Обладателем «Золотой бутсы» Eвро-2020, как лучшему бомбардиру турнира, стал Криштиану Роналду, который 5 раз поражал ворота соперников и сделал одну голевую передачу. «Серебряная бутса» досталась чеху Патрику Шику. Он также забил 5 мячей, но ни разу не выступил ассистентом.

С четырьмя голами завершили чемпионат француз Карим Бензема, англичанин Гарри Кейн, бельгиец Ромелу Лукаку и швед Эмиль Форсберг. Поскольку Бензема провел на поле меньше времени, чем его конкуренты, то именно он и получил «Бронзовую бутсу».

Лучшим ассистентом Евро-2020 стал швейцарец Стивен Цубер, сделавший 4 результативные передачи. А больше всего баллов по системе «гол + пас» набрал Криштиану Роналду - 6 (5+1). К слову, на одном турнире больше мячей, чем Роналду и Шик, забивали только французы Мишель Платини и Антуан Гризманн.

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Игроки, забившие наибольшее количество мячей на одном Евро