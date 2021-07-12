Золотая бутса досталась Криштиану Роналду

На Евро-2020 португалец забил 5 мячей и сделал оду голевую передачу

  • 12.07.2021 09:40
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Золотая бутса досталась Криштиану Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обладателем «Золотой бутсы» Eвро-2020, как лучшему бомбардиру турнира, стал Криштиану Роналду, который 5 раз поражал ворота соперников и сделал одну голевую передачу. «Серебряная бутса» досталась чеху Патрику Шику. Он также забил 5 мячей, но ни разу не выступил ассистентом.

С четырьмя голами завершили чемпионат француз Карим Бензема, англичанин Гарри Кейн, бельгиец Ромелу Лукаку и швед Эмиль Форсберг. Поскольку Бензема провел на поле меньше времени, чем его конкуренты, то именно он и получил «Бронзовую бутсу».

Лучшим ассистентом Евро-2020 стал швейцарец Стивен Цубер, сделавший 4 результативные передачи. А больше всего баллов по системе «гол + пас» набрал Криштиану Роналду - 6 (5+1). К слову, на одном турнире больше мячей, чем Роналду и Шик, забивали только французы Мишель Платини и Антуан Гризманн.

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Игроки, забившие наибольшее количество мячей на одном Евро

Голы

(Игры)

Игрок

Сборная

Возраст

ЧЕ

9

(5)

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

29 лет

1984

6

(7)

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

25 лет

2016

5

(4)

Саво МИЛОШЕВИЧ

Югославия

26 лет

2000

5

(4)

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

36 лет

2020

5

(5)

Марко ВАН БАСТЕН

Нидерланды

23 года

1988

5

(5)

Алан ШИРЕР

Англия

25 лет

1996

5

(5)

Патрик КЛЮЙВЕРТ

Нидерланды

23 года

2000

5

(5)

Милан БАРОШ

Чехия

22 года

2004

5

(5)

Патрик ШИК

Чехия

25 лет

2020
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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