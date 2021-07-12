Золотая бутса досталась Криштиану Роналду

Обладателем «Золотой бутсы» Eвро-2020, как лучшему бомбардиру турнира, стал Криштиану Роналду, который 5 раз поражал ворота соперников и сделал одну голевую передачу. «Серебряная бутса» досталась чеху Патрику Шику. Он также забил 5 мячей, но ни разу не выступил ассистентом.
С четырьмя голами завершили чемпионат француз Карим Бензема, англичанин Гарри Кейн, бельгиец Ромелу Лукаку и швед Эмиль Форсберг. Поскольку Бензема провел на поле меньше времени, чем его конкуренты, то именно он и получил «Бронзовую бутсу».
Лучшим ассистентом Евро-2020 стал швейцарец Стивен Цубер, сделавший 4 результативные передачи. А больше всего баллов по системе «гол + пас» набрал Криштиану Роналду - 6 (5+1). К слову, на одном турнире больше мячей, чем Роналду и Шик, забивали только французы Мишель Платини и Антуан Гризманн.
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Игроки, забившие наибольшее количество мячей на одном Евро
|
Голы
|
(Игры)
|
Игрок
|
Сборная
|
Возраст
|
ЧЕ
|
9
|
(5)
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
29 лет
|
1984
|
6
|
(7)
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
25 лет
|
2016
|
5
|
(4)
|
Саво МИЛОШЕВИЧ
|
Югославия
|
26 лет
|
2000
|
5
|
(4)
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
36 лет
|
2020
|
5
|
(5)
|
Марко ВАН БАСТЕН
|
Нидерланды
|
23 года
|
1988
|
5
|
(5)
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
25 лет
|
1996
|
5
|
(5)
|
Патрик КЛЮЙВЕРТ
|
Нидерланды
|
23 года
|
2000
|
5
|
(5)
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
22 года
|
2004
|
5
|
(5)
|
Патрик ШИК
|
Чехия
|
25 лет
|
2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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