Рейтинг WTA. Калинина дебютирует в топ-100, Свитолина потеряла позицию

На прошлой неделе главным турниром стал Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла Каролину Плишкову и закрепилась на своих позициях.
Также состоялись турниры в Гамбурге, Будапеште и Контрексевиле (Франция).
В первой 10-ке произошло несколько изменений. 10-ку покинули Серена Уильямс и Петра Квитова, также 6 позиций потеряла Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина опустилась с 5-го на 6-е место.
Топ-10 рейтинга WTA
Среди украинок персональный рекорд установила Ангелина Калинина, которая впервые вошла в топ-100. Также свои позиции улучшили Марта Костюк, Катерина Козлова и Леся Цуренко.
Украинки в рейтинге WTA
Чемпионская гонка WTA
Источник — WTA
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