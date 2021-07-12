Рейтинг WTA. Калинина дебютирует в топ-100, Свитолина потеряла позицию

Лидером остается Эшли Барти

  • 12.07.2021 09:16
  • 709 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Калинина дебютирует в топ-100, Свитолина потеряла позицию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На прошлой неделе главным турниром стал Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла Каролину Плишкову и закрепилась на своих позициях.

Также состоялись турниры в Гамбурге, Будапеште и Контрексевиле (Франция).

В первой 10-ке произошло несколько изменений. 10-ку покинули Серена Уильямс и Петра Квитова, также 6 позиций потеряла Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина опустилась с 5-го на 6-е место.

Топ-10 рейтинга WTA 

Среди украинок персональный рекорд установила Ангелина Калинина, которая впервые вошла в топ-100. Также свои позиции улучшили Марта Костюк, Катерина Козлова и Леся Цуренко.

Украинки в рейтинге WTA

Чемпионская гонка WTA

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности