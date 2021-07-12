Рейтинг WTA. Калинина дебютирует в топ-100, Свитолина потеряла позицию

На прошлой неделе главным турниром стал Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла Каролину Плишкову и закрепилась на своих позициях.

Также состоялись турниры в Гамбурге, Будапеште и Контрексевиле (Франция).

В первой 10-ке произошло несколько изменений. 10-ку покинули Серена Уильямс и Петра Квитова, также 6 позиций потеряла Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина опустилась с 5-го на 6-е место.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок персональный рекорд установила Ангелина Калинина, которая впервые вошла в топ-100. Также свои позиции улучшили Марта Костюк, Катерина Козлова и Леся Цуренко.

Украинки в рейтинге WTA

Чемпионская гонка WTA