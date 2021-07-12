Роналду – самый возрастной лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.

Роналду стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини, который в 1984 году забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца.