Роналду – самый возрастной лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.
36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.
Роналду стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини, который в 1984 году забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца.
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Источник — УЕФА
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