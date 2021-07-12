Роналду – самый возрастной лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы

Португальский форвард превзошел рекорд Мишеля Платини

  • 12.07.2021 08:08
  • 835 просмотров
  • 3 комментария
Роналду – самый возрастной лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

36-летний нападающий «Ювентуса» забил пять мячей на чемпионате Старого континента, что принесло ему Золотую бутсу турнира.

Роналду стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини, который в 1984 году забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца.

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    bolela11111
    online
      bolela11111, 12.07.2021 08:42
    0
    Мы наблюдаем эпоху великого футболиста. То что он продолжает стабильно бить рекорды, просто не вероятно.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 12.07.2021 08:21
    0
    Alexey Antonenko, 12.07.2021 08:12
    Он свой рекорд ещё побьёт
    Думаю, що ні.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 12.07.2021 08:12
    -1
    Он свой рекорд ещё побьёт
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 12.07.2021 08:42
    0
    Мы наблюдаем эпоху великого футболиста. То что он продолжает стабильно бить рекорды, просто не вероятно.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 12.07.2021 08:21
    0
    Alexey Antonenko, 12.07.2021 08:12
    Он свой рекорд ещё побьёт
    Думаю, що ні.
    Ссылка
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