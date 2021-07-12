Экс-защитник Черноморца находится на просмотре в Мариуполе

Бывший защитник «Черноморца» Станислав Микицей находится на просмотре в «Мариуполе».
31-летний игрок нынешним летом расстался с «моряками». За одесский клуб он выступал с января 2020 года.
В минувшем сезоне на счету Микицея 18 матчей за «Черноморец» в Первой лиге и 1 забитый гол.
Также за свою карьеру он поиграл в «Ильичевце», «Заре», «Александрии» и латвийской «Елгаве».
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Источник — Footboom
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