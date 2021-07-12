Леонид БУРЯК: «Сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем чемпионата»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии (0:4).

«Я согласен с Андреем Шевченко: сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата. Наличие желания и самоотдачи — условие необходимое, но не достаточное. Более важный критерий — мастерство, в котором мы пока как раз и уступаем. Перед тренерами сборной изначально стояла очень непростая задача, и, считаю, мы должны поблагодарить их за достигнутый результат.

Давайте не будем рассуждать о везении и математике, а просто зафиксируем исторический факт: Украина — в европейской топ-восьмерке!», — считает Буряк.