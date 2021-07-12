Леонид БУРЯК: «Сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем чемпионата»

Специалист подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020

  • 12.07.2021 00:36
  • 443 просмотра
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем чемпионата»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии (0:4).

«Я согласен с Андреем Шевченко: сложно обыгрывать Англию с нашим уровнем национального чемпионата. Наличие желания и самоотдачи — условие необходимое, но не достаточное. Более важный критерий — мастерство, в котором мы пока как раз и уступаем. Перед тренерами сборной изначально стояла очень непростая задача, и, считаю, мы должны поблагодарить их за достигнутый результат.

Давайте не будем рассуждать о везении и математике, а просто зафиксируем исторический факт: Украина — в европейской топ-восьмерке!», — считает Буряк.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    moysha
      moysha, 12.07.2021 01:33
    -2
    Сушать этого неудачника тренера-себя не уважать
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.07.2021 01:24
    0
    1) спасибо Бельгии
    2) спасибо Дании
    3) спасибо Испании
    4) спасибо Швеции
    5) спасибо Беседину
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 12.07.2021 01:24
    0
    1) спасибо Бельгии
    2) спасибо Дании
    3) спасибо Испании
    4) спасибо Швеции
    5) спасибо Беседину
    Ссылка
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