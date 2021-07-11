Экс-вратарь Ворсклы на просмотре в Полтаве

Полтавская команда продолжает усиливаться перед стартом сезона

  • 11.07.2021 23:57
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Экс-вратарь Ворсклы на просмотре в Полтаве
© ФК Ворскла. Ян Вечный

«Полтава» перед переходом на профессиональный уровень просматривает ряд новых футболистов.

В частности, в тренировочном лагере полтавчан находится 24-летний голкипер Ян Вечный, несколько лет назад дебютировавший в УПЛ за «Ворсклу» в матче против «Динамо», а последние три года выступавший за запорожский «Мотор». 

Другие потенциальные новички — 23-летний экс-полузащитник молодежной команды «Динамо» Дмитрий Копытов из «Рубикона» (сам он родом с Полтавщины), а также 18-летний полузащитник Марко Арабов и 19-летний нападающий Денис Руденко из «Ворсклы» U-19.

В прошлом сезоне «Полтава» играла в аматорском чемпионате Украины и заняла 5-е место в своей группе.

Новый чемпионат Второй лиги стартует 24 или 25 июля. Команда Владимира Сысенко в 1-м туре примет футбольный клуб «Сумы».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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