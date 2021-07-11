Хет-трик Квасова. Кривбасс разгромил Кремень в товарищеском матче

В контрольном матче на летнем учебно-тренировочном сборе криворожский «Кривбасс» принимал на стадионе «Горняк» кременчугский «Кремень», который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, но вылетел.

На 19-й минуте Пирогов пробивал по воротам, но защитник отбил мяч руками – пенальти. Квасов подошел к отметке, и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам – 1:0. Криворожане владели игровым и территориальным преимуществом, но и «Кремень» не отсиживался в обороне.

На 76-й минуте Николашин стрелял из пределов штрафной, вратарь отбил мяч перед собой, и первым на добивание успел Квасов – 2:0. Клим Приходько, игрок на просмотре, вывел Квасова на свидание с голкипером, и Ярослав в касание пробил низом – 3:0.

Контрольный матч

11 июля 2021. 17:00 Кривой Рог. Стадион «Горняк». 17:00.

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Кремень» (Кременчуг) – 3:0

Голы: Ярослав Квасов, с пенальти, 19 (1:0). Ярослав Квасов, 76 (2:0). Ярослав Квасов (Клим Приходько), 83 (3:0).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Роман Лепка (к) – Назар Малиновский, Дмитрий Фатеев (Иван Семенихин, 62), Кирилл Прокопчук, Дмитрий Семенов – Клим Приходько, Игорь Яровой, Алексей Збунь (Иван Козак, 63), Максим Пирогов (Евгений Николашин, 62), Александр Хорват – Ярослав Квасов.

Запас: Дмитрий Черныш. Главный тренер: Геннадий Приходько.

«Кремень» (Кременчуг) (стартовый состав): Виталий Мирный – Денис Белоусов, Даниил Сидоренко, Валерий Курелех (к), Виктор Пилипенко – Богдан Бычков, Владислав Сидоренко, Вячеслав Орел, Максим Аверьянов, Евгений Мурашов – Денис Галата.

Запас: Денис Старченко, Тугай Ализаде, Сергей Белоус, Максим Навроцкий, Руслан Приходько, Максим Кучеренко, Симон Галоян, Артем Толкач. Главный тренер: Игорь Столовицкий.

Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты арбитра: Алексей Гавел, Владислав Чеголя (оба – Кривой Рог).