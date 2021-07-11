Иан РАЙТ: «Этой сборной Англии можно гордиться»

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.
«Этой командой можно гордиться. Она по праву вышла в финал. И блестяще постаралась, чтобы это сделать. Я очень взволнован. Поведение игроков на поле и за его пределами сплотило нацию. Теперь настало время для решающего шага», — считает Райт.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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