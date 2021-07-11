Металлист 1925 просматривает нигерийского полузащитника

На просмотр в «Металлист 1925» прибыл нигерийский опорник Дэвид Эногела. В весенней части прошлого сезона 23-летний футболист играл во Второй лиге за «Буковину», проведя в ее составе 14 матчей и забив 1 мяч. До этого Эногела выступал в Украине за молодежку «Олимпика» и за аматорский «Радовель» в чемпионате Житомирской области.

Накануне «Металлист 1925» подписал 18-летнего боснийского защитника Амара Квакича. Еще раньше было объявлено о переходах в харьковский клуб вратаря Дениса Шелихова, защитника Виталия Ермакова, полузащитников Максима Задераки, Евгения Протасова, Ростислава Русина и Фабиньо.

«Металлист 1925» в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге и вскоре дебютирует в УПЛ. В 1-м туре, базовым днем которого значится 25 июля, команда Валерия Кривенцова сыграет дома с «Рухом».