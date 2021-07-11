Леонид БУРЯК: «Опыт Луческу не позволит Динамо угодить в яму»

Бывший главный тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о влиянии Евро-2020 на игру киевской команды.

«Безусловно, участие в чемпионате Европы такой большой группы игроков создаст сложности для «Динамо» при подготовке к новому сезону и, не исключено, на его стартовом этапе. Но я все же рассчитываю на опыт Мирчи Луческу и его помощников, которые сделают все, чтобы не позволить команде угодить в функциональную яму. Бассейн, специальные процедуры, пробежки, фартлек — уверен, план по работе с игроками, которые присоединятся к основной группе на втором сборе, уже составлен.

На этом этапе все должно пройти без ошибок, ведь еще до конца июля возобновятся официальные матчи, а потом не за горами — Лига чемпионов. Не случайно ребят попросили выйти из отпуска на пару дней раньше. В минувшем сезоне «Динамо» выступило прекрасно, но защитить добытый результат будет очень сложно», — считает Буряк.