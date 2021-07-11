Дэвид МОЙЕС: «Англия сейчас на ходу»

Специалист поделился ожиданиями от финала Евро-2020

  • 11.07.2021 19:26
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Дэвид МОЙЕС: «Англия сейчас на ходу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

«Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу. Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме», — считает Мойес.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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