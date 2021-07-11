Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Игра Англии напоминает мне Динамо Лобановского»

Специалист поделился ожиданиями от финала Евро-2020

  • 11.07.2021 19:16
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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Игра Англии напоминает мне Динамо Лобановского»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился ожиданиями от финала Евро-2020 Италия — Англия.

«Я буду болеть за сборную Англии. Англичане — это напор, мощь, отличная фланговая игра, что очень напоминает мне забытый уже футбол в исполнении Динамо времен Валерия Лобановского.  Мне такая игра импонирует. Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и встать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец-то взять трофей. Вообще, у сборной Англии просто сумасшедшая мотивация — выиграть первый трофей с 1966 года!

Гарри Кейн столкнется со стеной, состоящей из Кьеллини и Бонуччи. Также будет очень интересное противостояние Кейн—Кьеза, которые могут теперь в личной встрече выяснить, кто лучше. На стороне сборной Италии и отличная тактическая выучка. Но скамейка запасных явно лучше у англичан. После замен сборная Англии не теряет свою игру, а вот Италия явно теряет после того, как с поля уходят Инсинье и другие лидеры», — считает Венглинский.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00.

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Источник — zbirna.com

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