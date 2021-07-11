Три игрока Днепра перейдут в Кремень

Три игрока черкасского «Днепра» продолжат карьеру в «Кремне». Это 26-летний голкипер Денис Старченко и два полузащитника — 23-летний Максим Аверьянов (в свое время он уже играл за клуб из Кременчуга) и его ровесник Вячеслав Орел.

В нынешнее межсезонье главным тренером «Кремня» был назначен Игорь Столовицкий, в 2018-2019 годах уже работавший с командой. На тренерском мостике он сменил Сергея Свистуна.

«Кремень» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 15-е место и должен был понизиться в классе. Однако в свете вероятного возвращения «Миная» в УПЛ команда из Кременчуга, скорее всего, сохранит прописку во втором по силе украинском дивизионе. В таком случае в 1-м туре, базовым днем которого значится 25 июля, «Кремень» сыграет на выезде с «Кривбассом».