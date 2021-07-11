Три игрока Днепра перейдут в Кремень

Старченко, Аверьянов и Орел продолжат карьеру в клубе из Кременчуга

  • 11.07.2021 18:55
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Три игрока Днепра перейдут в Кремень
© fc-yavir.com.ua. Максим Аверьянов

Три игрока черкасского «Днепра» продолжат карьеру в «Кремне». Это 26-летний голкипер Денис Старченко и два полузащитника — 23-летний Максим Аверьянов (в свое время он уже играл за клуб из Кременчуга) и его ровесник Вячеслав Орел.

В нынешнее межсезонье главным тренером «Кремня» был назначен Игорь Столовицкий, в 2018-2019 годах уже работавший с командой. На тренерском мостике он сменил Сергея Свистуна.

«Кремень» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 15-е место и должен был понизиться в классе. Однако в свете вероятного возвращения «Миная» в УПЛ команда из Кременчуга, скорее всего, сохранит прописку во втором по силе украинском дивизионе. В таком случае в 1-м туре, базовым днем которого значится 25 июля, «Кремень» сыграет на выезде с «Кривбассом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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