Перемога подпишет экс-капитана ВПК-Агро

Юрий Яременко продолжит карьеру в днепровском клубе

  • 11.07.2021 18:06
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Перемога подпишет экс-капитана ВПК-Агро
© ФК ВПК-Агро. Юрий Яременко

Очередным новичком «Перемоги» станет защитник Юрий Яременко. 33-летний футболист предыдущие четыре года отыграл за «ВПК-Агро», в минувшем сезоне был капитаном этой команды в Первой лиге (провел 20 матчей и получил 5 желтых карточек). До этого воспитанник «Днепра» на профессиональном уровне выступал за «Днепр-75» и «Сталь» из Каменского.

«Перемога» по итогам прошлого сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. Этим летом клуб уже оформил несколько переходов, подписав защитника Андрея Слинкина, полузащитников Антона Кичу, Джабу Фхакадзе, Ринара Валеева, Герасиме Резесидзе и нападающего Игоря Сикорского.

В эти дни «Перемога» находится на тренировочном сборе в Никополе. В 1-м туре нового чемпионата, базовым днем которого станет 25 июля, команда Сергея Воробья сыграет дома со «Скоруком».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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