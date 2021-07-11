Упустил шанс. Сачко проиграл финал челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко в финале челленджера ATP в итальянской Перудже проиграл представителю Аргентины Томасу Этчеверрии.
Соперник выиграл в двух сетах - 7:5, 6:2.
23-летний Сачко боролся за свою дебютную победу на челленджерах в одиночном разряде.
На следующей неделе Виталий заявлен на челленджере в Тоди и в одиночном, и парном разрядах.
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Источник — Большой теннис Украины
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