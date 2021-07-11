Упустил шанс. Сачко проиграл финал челленджера в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко в финале челленджера ATP в итальянской Перудже проиграл представителю Аргентины Томасу Этчеверрии.

Соперник выиграл в двух сетах - 7:5, 6:2.

23-летний Сачко боролся за свою дебютную победу на челленджерах в одиночном разряде.

На следующей неделе Виталий заявлен на челленджере в Тоди и в одиночном, и парном разрядах.