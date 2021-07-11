Шахтер планирует отдать молодого хавбека в аренду

По информации СМИ, полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько, который работал с командой на сборе в Австрии, новый сезон снова проведет в аренде.
В услугах 18-летнего игрока заинтересованы «Мариуполь», «Десна» и «Ворскла».
Минувший сезон Очеретько провел в «Мариуполе». В УПЛ отыграл 17 матчей и забил 2 гола.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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