Италия – Англия. Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020

В воскресенье, 11-го июля, состоится финальный матч чемпионата Европы, в котором национальная сборная Италии сыграет с Англией.



Букмекеры немного больше верят в успех команды Гарета Саутгейта. На победу Англии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.65, на ничью - 3.0, поражение оценено в 3.15.



Завоевание трофея англичанами оценено в 1.8, общая победа Италии – в 2.08.



Предполагается, что матч будет невысокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.2. Основные тоталы – ТБ2.0 – 2.07, ТМ2.0 – 1.84.



Матч Италия – Англия состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи в 22:00 по Киеву.