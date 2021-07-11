Италия – Англия. Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020

Больше верят в хозяев поля

  • 11.07.2021 08:35
  • 1327 просмотров
  • 1 комментарий
Италия – Англия. Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11-го июля, состоится финальный матч чемпионата Европы, в котором национальная сборная Италии сыграет с Англией. 
 
Букмекеры немного больше верят в успех команды Гарета Саутгейта. На победу Англии в основное время можно поставить с коэффициентом 2.65, на ничью - 3.0, поражение оценено в 3.15.
 
Завоевание трофея англичанами оценено в 1.8, общая победа Италии – в 2.08.
 
Предполагается, что матч будет невысокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.2. Основные тоталы – ТБ2.0 – 2.07, ТМ2.0 – 1.84.
 
Матч Италия – Англия состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Сергей Шахматист
    online
      Сергей Шахматист, 11.07.2021 08:46
    0
    За Италию!
    Ссылка
    Сергей Шахматист
    online
      Сергей Шахматист, 11.07.2021 08:46
    0
    За Италию!
    Ссылка
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