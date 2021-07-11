Бельгийские клубы проявляют интерес к футболисту Ворсклы

Ибрахим Кане может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии

  • 11.07.2021 02:40
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Бельгийские клубы проявляют интерес к футболисту Ворсклы
© ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Малийский полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане этим летом может покинуть Украину. Сообщается, что футболистом активно интересуются бельгийские клубы.

Как сообщает источник, один бельгийский клуб уже сделал конкретное предложение «Ворскле», интерес проявляет и другая команда.

В прошлом сезоне малиец принял участие в 23-х матчах за «Ворсклу», забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи. Контракт Кане с полтавским клубом действует до 2024 года.

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Источник — Voetbal Nieuws

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