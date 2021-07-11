ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе выкупил у Барселоны права на Карлеса Аленью

Полузащитник Карлес Аленья перешел из «Барселоны» в «Хетафе». 23-летний футболист подписал контракт с «Хетафе» на следующие 5 сезонов.
По условиям соглашения «Барселона» получит 50% от любой будущей продажи футболиста.
«Хетафе» арендовал Аленью в январе этого года, а теперь футболист подписал с клубом полноценный контракт. Во второй половине сезона 2020/2021 полузащитник принял участие в 22 матчах Ла Лиги, забив два гола и отдав две результативные передачи.
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Источник — ФК Хетафе
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