Роберто МАНЧИНИ: «Не сказал бы, что у Англии два сильных полузащитника»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против сборной Англии.

«Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее», — считает Манчини.