Роберто МАНЧИНИ: «Не сказал бы, что у Англии два сильных полузащитника»

Специалист поделился ожиданиями от финала Евро-2020

  • 10.07.2021 23:54
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  • 1 комментарий
Роберто МАНЧИНИ: «Не сказал бы, что у Англии два сильных полузащитника»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против сборной Англии.

«Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее», — считает Манчини.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.07.2021 00:02
    -1
    Та протянут англию, с датчанами уже ясно стало, можно завтра не включать
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