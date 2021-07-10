Роберто МАНЧИНИ: «Не сказал бы, что у Англии два сильных полузащитника»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против сборной Англии.
«Не сказал бы, что у Англии только два физически сильных полузащитника. У нее по всему полю много крепких футболистов. С этой точки зрения они сильнее. Но когда играешь в футбол, мяч находится внизу, и я надеюсь, мы окажемся лучше в этом плане. Надеемся, завтра это будет важнее», — считает Манчини.
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Источник — УЕФА
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